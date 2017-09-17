"В конце июня я, будучи мэром Даугавпилса, принял решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей начальника Муниципальной полиции Владимира Гудовского. Решение было не легким, но юридически обоснованным и нашему городу нужным – учреждение с более чем двухмиллионным бюджетом должно бороться с "точками", помогать социально неблагополучным семьям, не штрафовать а разъяснять, попросту обрести человеческое лицо в своей работе и соблюдать закон, - пишет экс-мэр Даугавпилса Андрей Элкниньш.

Для выяснения происходящего была создана служебная комиссия, состоящая из восьми человек – юристы, ревизоры, специалисты по персоналу, специалисты по работе Муниципальной полиции. Позвали в комиссию даже представителей "Латвийского объединения юристов" для большей прозрачности мною руководимой администрации.



Признаюсь, комиссия показала тот результат, которого я ожидал. Были выявлены изъяны в работе данной структуры, после чего были начаты внутренние реформы, расставлены иные приоритеты, учреждение попросту, наконец-то, начало соблюдать закон.



В отношении самого же В. Гудаковского в заключении от 28 августа было установлено, что "полицейский", призванный служить городу, этот город годами обманывал – выплатил себе 11 235 евро незаконных сверхурочных, купил на 3 005 евро с службой не связанного инвентаря (шашлычницы, дротики, телефоны и бинокли), не передал на взыскание штрафов на 194 774 тысяч евро, заставлял работников участвовать в религиозных ритуалах, не сообщал Государственной полиции о совершенных преступных деяниях, не реагировал на заявления жителей и нарушал процедуру рассмотрения дел.



Часть из данного перечня незаконным уже признано решениями Латгальского окружного суда, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, возбужденными уголовными делами в Государственной полиции.



В любом другом самоуправлении, с любого другого предприятия В. Гудаковский был бы уволен. Конечно, коррупционная схема Рихарда Эйгимса (мэром Даугавпилса его назвать сложно) с попыткой купить никому не нужную землю за 300 тысяч расставило многие точки над "i", но при столь большом множестве нарушений подписать с В. Гудаковским соглашение о прекращении трудового договора "по обоюдному соглашению сторон" – можно назвать лишь покрывательством.



При этом В. Гудаковскому выписаны премии – компенсация за отпуск, дополнительно пособие в размере зарплаты и, самое главное - гарантировано отсутствие материальных претензий со стороны думы когда-либо в будущем. Для полного издевательства над правосудием и жителями не хватало лишь салюта и статуса почетного даугавпилчанина.



Вот она, нынешняя власть во всей красе. Украл? Получи премию! Нарушил закон? Избранные выше закона! И так к сожалению во всем. Только мы с вами сможем изменить этот город!"