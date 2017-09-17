19 сентября в 16.00 в секторе отраслевой литературы (ул. Ригас 22А, 2-ой этаж) Латгальской Центральной библиотеки состоится встреча с финской писательницей Зинаидой Линден. Встреча проходит в сотрудничестве с Советом министров Северных стран в Латвии.

Зинаида Линден родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский университет по специальности шведский язык и литература, работала гидом и переводчиком. В 1991 году переехала в Финляндию, где началось её литературное творчество.

Зинаида Линден является первой писательницей иностранного происхождения, удостоенной одной из главных литературных наград Финляндии – премии им. Рунеберга. Пишет на шведском и русском языках, работает как переводчик финно – и шведскоязычной литературы на русский язык. Переводила произведения Челля Весте, Моники Фагерхольм, Класса Андерссона, Мартина Энкелля.

З. Линден является автором семи книг на шведском языке, четыре на финском и шесть на русском. Произведения автора переведены на английский, хорватский, немецкий, чешский, итальянский, словацкий языки. На русский язык Зинаида Линден переводит свои произведения сама.

В Латгальской Центральной библиотеке творчество Зинаиды Линден представлено романом «Много стран тому назад» (2013).

Приглашаем всех желающих на встречу с автором. Мероприятие будет проходить на русском языке. Вход свободный.