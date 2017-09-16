Длительные дожди привели к второму за месяц паводку в Латгальском регионе. Как сообщает AS Latvijas Valsts ceļi, поднявшаяся в реках и канавах вода затопила некоторые автодороги, и на сегодня перекрыто уже пять участков.

В Аташиенской волости на региональном шоссе Краслава – Прейли – Мадона (Р62) закрыт проезд на участке, где велись ремонтные работы после августовского паводка – и сами рабоыт тоже вынужденно прерваны.



Закрыто также еще четыре участка дорог местного значения:



Жигури – Силациемс – Катлеши (V473) на 11,8 км близ Катлеши;



Ливзиники – Криву Стиглова (V530) на 2,6 км в Межвидской волости;



Рожупе – Швирксты (V759) на 1,3 км близ Швирксты;



Перконы – Виксна – Малупе на 10-м км.



Latvijas Valsts ceļi призывает информировать о поваленных деревьях и промоинах на дорогах по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.



Узнать об ограничениях дорожного движения можно по тел. 80005555, на сайте Latvijas Valsts ceļi и в мобильном приложении Waze.