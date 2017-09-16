Сегодня, 16 сентября, в Даугавпилсе пройдет уже традиционный праздник улицы Ригас. Начало в 19.00.

В этот раз темой праздника станет ПОЧТА, поэтому неспешная прогулка в атмосфере вечера будет способствовать не только восприятию главного городского променада в своеобразном, творческом ключе, но и поможет узнать о развитии почты, ощутить в буквальном смысле аромат тех времен, когда письма писали чернилами, конверты запечатывали сургучом и терпеливо ждали ответа на свои многочисленные послания друзьям и родственникам, деловым партнерам и любимым.

Устроители подготовили фильм об истории почты, а Даугавпилсский краеведческий и художественный музей – передвижную выставку «Почта в Даугавпилсе», которая разместится у собора Святого Петра в веригах. Экспозиция расскажет о развитии почты со второй половины 18 века и почтовом тракте «Санкт-Петербург – Варшава», который шел через Динабург.

Будут и многочисленные развлечения. Все желающие смогут принять участие в изготовлении почтовых открыток, а затем и послать их по почте, которая на улице Ригас будет открыта до 22.00 часов. Обещают также мастер-класс по каллиграфии и другие обучающие мастерские.

В 20.30 на концертную программу приглашают особые гости - фолк-группа из Санкт-Петербурга „Otava Yo”. Выступление состоится на перекрёстке улиц Ригас и Алеяс.

Приглашаются все!