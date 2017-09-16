15 сентября в Даугавпилсской городской думе прошло награждение участников Конкурса на лучшее зеленое оформление. Конкурс уже давно стал хорошей традицией, горожане ждут его с нетерпением, чтобы показать свои умения в ландшафтном дизайне и озеленении прилегающей к их домам территории.

В жюри конкурса в этом году вошли не только специалисты самоуправления, но и члены Латгальской ассоциации художников, что обеспечило свежий и профессиональный взгляд на оценку работ. А оценивались они в двух группах: оформление балконов, лоджий и террас; а также, оформление клумб и прилегающих к зданиям территорий. Всего на суд комиссии были представлены 33 заявки. Обладатели первого места в группе оформления балконов, лоджий и террас получили денежный приз в размере 70 евро, победители в номинации оформления клумб и территорий – 140 евро.

Критериями оценки служили сочетаемость цветов и декоративных растений и элементов, комбинации красок в оформлении, соответствие их общему ландшафту территории и фасаду здания, оригинальность.

Очень отзывчивы люди пенсионного возраста, многие принимают участие в конкурсе несколько лет подряд. Организаторам хотелось бы видеть и новых участников, и не только горожан, но и организации, которые с выдумкой и вкусом оформляют территории возле своих офисов и производственных помещений.

Второй год подряд в Конкурсе участвует 26 детский садик «Зилюкс». Персонал этого дошкольного учебного заведения вместе с детьми и их родителями сделали красивые композиции, используя подручные материалы, предназначенные для утилизации. Старые деревянные катушки стали основой оригинальных работ.

На мероприятии, которое прошло в Даугавпилсской Думе поздравили всех участников, ни один не остался без награды. Призовой фонд конкурса не меняется год от года и составляет 2000 евро.