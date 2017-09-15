После выступления Айвара Здановского, в котором он затронул тему конфликта Яниса Лачплесиса с бывшей главой ДРБ - Интой Вайводе, редакция портала Nasha.lv связалась с Интой Вайводе:

- Действительно со стороны руководителя самоуправления (прим.ред. - Яниса Лачплесиса) был использован мооббинг (прим.ред.- форма психологического насилия в виде травли сотрудника, как правило, с целью его последующего увольнения). Конечно, в то время это было, и это было некорректно со стороны руководителя самоуправления. Тем более, что на профессиональном уровне у них ко мне претензий не было.



Я выжила в той войне и ушла из больницы сама, для этого у меня были личные причины.



Конечно, мне было очень приятно от Элксниньша, что он все-таки признал, что был не прав, и что он многие вещи говорил, не зная человека. Можно ли это отнести к Лачплесису? - мне трудно сказать, так как он все-таки знал, с кем имеет дело.



Мне было очень тяжело в то время. Даже не в профессиональном плане, так как профессионально - это был вызов. Но, по-человечески это было ужасно.



Если мужчина может извиниться перед женщиной - снимаю шляпу. А нужно ли ему (прим.ред.-Лачплесису) извиняться передо мной как перед директором - я не знаю - он был начальник, я был дурак. Это классика жанра в отношениях руководителя и подчиненного. Просто он не ожидал, что я окажу такое сопротивление. Если у Лачплесиса хватит мужества извиниться - мне было бы приятно. Если нет, что я могу сделать - нет, так нет. Время прошло, я не хочу ворошить прошлое - у меня в жизни есть что делать, есть чем заниматься. Люди, которые оценивают мой потенциал и мою работоспособность - я всегда открыта для них, - сказала Инта Вайводе.