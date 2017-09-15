15-16 сентября в Даугавпилсском олимпийском центре проходят Дни предпринимателей, организованные Латвийской торгово-промышленной палатой, Даугавпилсской думой и Латгальским регионом планирования.

В рамках "Дней предпринимателей в Латгалии" бизнесмены смогут осмотреть выставки, принять участие в дегустациях. По словам исполнительного директора думы Инги Голдберги, многое уже сделано для развития предпринимательства: создана Латгальская специальная экономическая зона, модернизация индустриальных зон, но работы еще много.



В рамках Дней предпринимателей состоится и бизнес-форум.