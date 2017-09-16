После смены власти в городе, которая произошла вследствии политического переворота, многие задаются вопросом "Насколько стабильна коалиция Рихарда Эйгима с Янисом Лачплесисом и есть ли вероятность того, что Андрей Элксниньш вновь станет мэром Даугавпилса".

Своим мнением на этот счет в программе "Диалог с городом" поделился вице-мэр города Айвар Здановский, который являлся непосредственным участником политического переворота.