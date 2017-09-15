25 сентября у руководителя Даугавпилсской Региональной больницы Рейниса Йокста заканчивается трудовой договор.
Как сообщало прежднее руководство города в лице мэра Андрея Элксниньша и первого вице-мэра Рихарда Эйгима, трудовые отношения с Рейнисом Йокстом продлены не будут.
Тем не менее, после образования новой коалиции с Латгальской партией, стало известно, что Рейнис Йокст останется на должности руководителя ДРБ.
Об этом в прямом эфире радиостанции Alise Plus сообщил вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановский.
Как вообщил Здановский, многие годы руководивший ДРБ, у него нет претензий к работе Йокста.
- Меня лично работа Рейниса Йокста полностью устраивает. Он классный бюррократ в плане работы с бумагами, таблицами, отчетами. У него есть проблемы в работе с персоналом и пациентами, но в целом он работает хорошо. Поэтому он останется руководить больницей, - сказал Айвар Здановский.
Напомним, Рейнис Йокст является депутатом Даугавпилсской думы от Латгальской партии. Как известно, он также является одноклассником Яниса Лачплесиса.
Тем не менее, после образования новой коалиции с Латгальской партией, стало известно, что Рейнис Йокст останется на должности руководителя ДРБ.
Об этом в прямом эфире радиостанции Alise Plus сообщил вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановский.
Как вообщил Здановский, многие годы руководивший ДРБ, у него нет претензий к работе Йокста.
- Меня лично работа Рейниса Йокста полностью устраивает. Он классный бюррократ в плане работы с бумагами, таблицами, отчетами. У него есть проблемы в работе с персоналом и пациентами, но в целом он работает хорошо. Поэтому он останется руководить больницей, - сказал Айвар Здановский.
Напомним, Рейнис Йокст является депутатом Даугавпилсской думы от Латгальской партии. Как известно, он также является одноклассником Яниса Лачплесиса.
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