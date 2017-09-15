В юниорском чемпионате Польши по спидвею завершилась полуфинальная стадия. Последнюю гонку этого этапа «Локомотив» провёл в Гданьске.

По итогам матча даугавпилсские гонщики заняли четвёртое место и пролетели мимо финала. Один пункт отделил их от первой семёрки, которая продолжает борьбу в финальном раунде.