Новейшие прогнозы по модели Global Forecast System свидетельствуют о том, в ночь на понедельник, 18 сентября, и в понедельник днем в восточных районах Латвии возможны сильные ливни.

Количество осадков может составить 30-60 миллиметров, что близко к месячной норме. Но прогнозы маршрута зоны осадков и интенсивности дождей пока остаются неясными, поэтому существует надежда, что сильные ливни не затронут восточные районы страны.



Если исполнится худший сценарий, то в восточных районах страны снова возможны наводнения, потому что влажная почва уже не может впитывать воду.



Риск возникновения наводнения связан с циклоном, который придет с юга и усилится. Предполагается, что циклон будет стремительно двигаться на север, поэтому ливни будут интенсивными, но недолгими.



Небольшие или умеренные осадки в восточных районах Латвии возможны и в воскресенье перед приходом циклона.



В общем, на территории Латвии в эти выходные ожидается меньшее количество осадков, чем во время рабочей недели, более солнечная погода будет в субботу, когда температура воздуха поднимется до +15..+19 градусов.