Награду Года в различных номинациях Даугавпилсская городская дума присуждает с 2010 года. Номинаций несколько: образование, культура, спорт, народное хозяйство, здравоохранение и социальная защита, общественная работа.

Выдвигать кандидатов на Награду Года могут депутаты Думы, комитеты и комиссии самоуправления, зарегистрированные на территории Даугавпилса юридические лица, институции самоуправления и государственные инстанции, а также группы жителей. Группа жителей должна составлять не менее 5 человек, чье место жительства задекларировано в Даугавпилсе. Они должны написать заявление, где указать свое место жительство и контактный телефон, а также расшифровать свою подпись.



В заявлении необходимо указать фамилию и имя выдвинутого лица, место работы, занимаемую должность, номинацию, в которой предполагается награждение. Заявление должно содержать также описание заслуг и достижений лица, выдвигаемого на награду.



Заявление необходимо принести в Информационное бюро Даугавпилсской городской думы по адресу К. Валдемара, 1 до 15 октября.



Награждение состоится на торжественном мероприятии в День провозглашения независимости Латвийской Республики.