По предварительным оценкам, затяжные дожди причинили самоуправлениям Латгале ущерб в размере около четырех миллионов евро. Примерно три миллиона из этой суммы могло бы компенсировать государство, сказал агентству ЛЕТА министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс.

Самоуправлениям Балтинавы, Виляки, Виляны и Карсавы, которым наводнения причинили наибольший урон, правительство может выделить и более 70%, чем составляет госфинансирование на устранение последствий наводнения, сказал Герхардс во время встречи с руководителями латгальских самоуправлений.



Также обсуждались вопросы о предоставлении помощи жителям, чьи дома затопило. Им государство может компенсировать до 50% от общей суммы ущерба.



Министр в ходе визита также осмотрит объекты, пострадавшие от наводнения в Карсаве и Карсавском крае, и объекты на пункте погранконтроля в Патерниеки.



В ближайшее время Латгале с визитом планирует посетить министр земледелия Янис Дуклавс, чтобы принять решение о помощи пострадавшим от наводнения фермерам.