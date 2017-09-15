В связи с реновацией канализационных коллекторов в центральной части города будет изменена организация дорожного движения на следующих участках:

1) На улице Гимназияс – на участке от Саулес до Ригас – с 9 октября по 10 октября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1553;

2) На улице Циетокшня – на участке от Саулес до Парадес – с 15 октября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1554;

3) На улице Парадес – на участке от Циетокшня до Гимназияс – с 13 по 14 октября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1556;

4) На улице Гимназияс – на участке от Парадес до Ригас – с 11 до 12 октября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1557;

5) На улицах Ригас и Виенибас – с 25 до 29 сентября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1558;

6) На перекрестке улиц Гимназияс и Саулес – с 25 по 29 сентября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1559;

7) На перекрестке улиц Циетокшня и Сакню – с 25 по 29 сентября. Движение будет организовано согласно схеме Nr. 1560;



Приносим извинения за временные неудобства и просим следить за дорожными знаками.