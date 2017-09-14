В дальнейшем наш город в Совете по развитию Латгальского региона планирования будет представлять депутат Я. Лачплесис. Соответствующее решение сегодня на заседании поддержали депутаты думы Даугавпилса. Ранее эта миссия была возложена на Ливию Янковскую.

11 сентября она подала заявление с просьбой об освобождении ее от исполнения данных обязанностей.



Латгальский регион планирования создан в августе 2006 года с целью обеспечения планирования, координации развития региона, сотрудничества самоуправлений и других учреждений государственного управления.