Летом этого года цена на полис обязательного страхования OCTA резко возросла. Каждый автовладелец ощутил чрезмерные аппетиты страховщике на своем кошельке. Рост суммы за полис OCTA мгновенно возрос на 130%, что вызвало волну протеста среди водителей. В конце августа прошли митинги против необоснованного повышения цен. Свое несогласие с новыми ценами выразили и жители Даугавпилса.

На данный момент общество «Гражданская инициатива», лидером которой является Игорь Бениньш, продолжает сбор подписей под обращением к Правительству и Сейму с требованием вернуть цены OCTA на уровень 2015 года и не давать им расти.- Помимо снижения цен до уровня 2015 года, один из пунктов петиции также призывает государство контролировать цены на полисы OCTA, ведь это обязательная страховка, и от нее нельзя отказаться, выбрав другую услугу. Государство не должно делать водителей заложниками частных страховых компаний, чьи аппетиты растут день ото дня, - сказал Игорь Бениньш.На сегодняшний день собрано около 9 тысяч подписей. Для передачи вопроса на рассмотрение Правительству остается собрать чуть более тысячи голосов.Жители Даугавпилса, желающие подписаться под инициативой снизить цены на полисы обязательного страхования OCTA и умерить аппетиты страховщиков, могут это сделать в Даугавпилсе,, расположенном по адресу