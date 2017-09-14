В связи с проведением ремонтных работ на дорогах организация движения будет изменена на следующих участках:

1) Ул. Шаура – на участке от Ятниеку и Аглонас и от Аглонас до Вишкю с 18 сентября до 18 октября. Движение организовано согласно схемам Nr. 1562(1) и 1562 (2).

2) Ул. Виенибас – на участке от Райня до Лачплеша с 12 по 22 сентября. Движение организовано согласно схеме Nr 1500(1).

3) Ул. Виенибас – на участке от Райня до Имантас с 22 по 29 сентября. Движение организовано согласно схеме Nr 1500(2).

4) Ул. Виенибас – на участке от Имантас до Лачплеша со 2 по 13 октября. Движение организовано согласно схеме Nr 1500(3).

5) Ул Малу – на участке от Стацияс до 1.Пасажиеру с 19 сентября (22:40) до 20 сентября (07:00). Движение организовано согласно схеме Nr 1563.





Просим принять извинения за временные неудобства и следить за дорожными знаками.