Компания, оказывающая в Даугавпилсе услугу по вывозу мусора, Clean R готовится подать встречный иск на городскую думу. По мнению руководства фирмы, у думы не было оснований взыскивать с них средства.

Напомним, что ранее Даугавпилсская дума под руководством мэра А. Элксниньша очень активно взялась за решение проблемы мусора в Даугавпилсе. Вследствии установления ряда нарушений и после определения количества жалоб, на которых прошлое руководство думы под руководством Яниса Лачплесиса никак не реагировало, самоуправление подало в Административный суд иск с просьбой взыскать с оператора по вывозу мусора, компании "Clean R", 773 639 евро.



Отметим, что недовольство жителей фирма "Clean R" вызвала сразу же после начала работы в городе и жалобы продолжали поступать в течение всех последующих лет. Согласно принятому ранее решению думы, договор с данной компанией продлен не будет и с 1 октября "Clean R" больше не будет заниматься вывозом мусора в нашем городе. Далее эту услугу горожанам будет оказывать муниципальное предприятие AADSO. Таким образом, вопрос, годами мучающий горожан, был оперативно решен в первые недели после начала работы Андрея Элксниньша в думе.