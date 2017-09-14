Из-за проливных дождей в Карсавском крае закрыто движение транспорта по участку государственной автодороги местного значения Ливзиники-Криву Стиглова, сообщили в АО Latvijas Valsts ceļi.

Затоплен и закрыт для движения участок на 2,6 км этой дороги.



Это уже второй в Латгале закрытый вчера после ночных ливней участок дороги. Днем был закрыт также участок государственной автодороги местного значения Жигури-Силациемс-Катлеши в Жигурской волости Вилякского края.



Latvijas Valsts ceļi просит сообщать о поваленных ветром деревьях и затопленных или размытых дождями автодорогах по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.