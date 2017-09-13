12 сентября Кабинет Министров утвердил проект решения на возврат нашему городу суммы в размере 360 626,83 евро по проекту строительства путепровода, пролегающему по улицам Видземес – Пиекрастес – А. Пумпура – Вишкю.

Напомним, в 2015 году к данному проекту были применены финансовые коррекции. После проведения ряда встречь с представителями Министерства сообщения, которые инициировар экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и сотрудники Департамента развития, было достигнуто соглашение о возврате городу суммы в 360 626,83 евро.