Более недели читатели портала Nasha.lv участвовали в опросе на тему их отношения к политическому перевороту в Даугавпилсе.

Как показали результаты опроса, подавляющее большинство участников опроса - 92% респондентов - оценивают факт смены власти неодобрительно, так как в свои политических перестановках политики не берут в расчет мнение горожан.



6% оценили произошедшие в городе события положительно.



2% респондентов высказались относительно переворота нейтрально, так как уже привкли к тому, что частая смена власти для Даугавпилса - факт не новый.



Очевидно, что ситуация, когда власть в городе меняется часто, даугавпилчане не могут чувствовать себя стабильно и уверено в завтрашнем дне. Остается надеяться, что частая смена мэров в городе не станет доброй традицией политиков, и горожане смогут воочую наблюдать перемены, обещанные политическими силами в предвыборный период.



Опрос проводился с 3 по 13 сентября. Всего в опросе приняли участие 1804 человека.