Даугавпилсская дума объявила конкурс на оборудование футбольного поля на улице Варшавас, 1в.

Самоуправление ищет фирму, которая готова будет по указанному адресу оборудовать основание и уложить искусственное покрытие на футбольное поле. Открытие конвертов с предложениями состоится 18 сентября в 11.00 на открытом заседании.



Как сообщается, в рамках данного проекта будет удален лишний слой грунта, проведен демонтаж бетонных ограждений, выравнена поверхность поля и уложено искусственное покрытие. Что касается сроков исполнения работы, то фирма-победитель должна их выполнить в течение 30 дней после подписания договора.