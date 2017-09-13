Вчера Кабинет министров дал согласие на присоединение Даугавпилсского медицинского колледжа к Даугавпилсскому университету.

В целом в колледже на данный момент обучаются 274 воспитанника. Как отмечают в Министерстве образования и науки, с каждым годом количество студентов в Латвии сокращается. В последние годы особенно это заметно стало в регионах.



Цель Даугавпилсского университета (ДУ) - стать современным и конкурентоспособным научным центром, опирающимся на академические традиции. Ожидается, что интеграция медицинского колледжа в ДУ даст возможность эффективно использовать ресурсы высшего образования и науки, повысить качество учебных программ и укрепить связь с научными исследованиями.



Принятое решение подразумевает реорганизацию Даугавпилсского медицинского колледжа 1 марта 2018 года с передачей его ДУ. Колледж далее продолжит свое существование как агентство ДУ "Даугавпилсский медицинский колледж Даугавпилсского университета".



Сенат ДУ готов перенять колледж в таком статусе, а также недвижимое имущество медколледжа для обеспечения образовательных функций.



До 1 октября 2017 года должна быть создана комиссия по реорганизации колледжа, в которую войдут представители ДУ, Медицинского колледжа и министерства образования и науки.