Проблема с обеспечением питания учащихся в некоторых Даугавпилсских школах в начале этого учебного года стала особенно острой. Уже неоднократно сообщалось о том, что новая латвийско-литовская фирма, выигравшая конкурс, к сентябрю не успела должным образом подготовиться и наладить процесс обеспечения школьников горячими обедами.

Такой неприятный сюрприз ждал в начале учебного года учеников 6-й, 11-й, 13-й, 15-й и 17-й школы, а также Русского лицея. Как сообщил СМИ мэр Рихард Эйгим, в конце минувшей недели состоялась встреча с руководителем Управления образования Мариной Исуповой. В результате было решено составить протокол обо всех нарушениях и, если в течение месяца положение дел не улучшится, то договор с данной фирмой могут расторгнуть, а в данных школах отдадут обслуживание, как выразился мэр, "нашим" фирмам.