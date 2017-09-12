Многострадальный проект променада в Стропах в Даугавпилсе все же будет закончен. Как уже сообщалось, в связи со строительством Стропского променада частное лицо имеющее рядом земельный участок подало жалобу.

Частник потребовал провести коммуникации и построить забор по периметру его участка. На эту тему состоялась втсреча с руководством города.



В результате было решено, что самоуправление построит только забор, так как прокладка коммуникаций требовала бы от самоуправления очень больших финансовых средств.



Забор будет построен в следующем году. Договор и всю документацию на согласование строительства стороны подпишут уже на этой неделе. В рамках договоренности частное лицо отзовет судебный иск против думы.



Если позволят погодные условия, работы по строительству променада будут продолжены на следующей неделе.