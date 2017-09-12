Проблема реновации 26-го детского садика в Даугавпилсе на слуху у горожан уже не первый месяц. Не завершенный к началу учебного года ремонт создал массу неудобств детям и нареканий со стороны родителей.

11 сентября мэр Даугавпилса Рихард Эйгим неожиданно заявил, что проблема уже решена. Однако, судя по его же пояснениям изложенным в программе далее, становится ясно, что решится она в общем-то не раньше июня следующего года. При этом председатель думы назвал конкретные сроки выполнения этапов работ в дошкольном учреждении, а именно: до 16-17 сентября будет установлен теплоузел, до 15 декабря будет сделан первый корпус, а к 1 июня 2018 года будет закончен второй корпус и завершен весь ремонт детсада.

Напомним, что выполняет работы фирма "Шафран".