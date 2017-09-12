Три месяца прошло с муниципальных выборов в стране. Где-то дела идут гладко, а в некоторых самоуправлениях продолжается открытая и подковерная политическая борьба, низвержение лидеров и выдвижение новых, пишет портал lsm.lv.

О других крупных городах авторы написали следующее: «Но как, друзья, вы ни садитесь...» - в столице улицы утопают в горах щебня и поддонах брусчатки, в Юрмале формируется коалиция «рака и щуки» - «Согласия» с СЗК, а Вентспилс вот уже десятилетие формально живет вовсе без мэра. Ведь несменяемый Айвар Лембергс официально от должности отстранен, однако власть из рук не выпустил." А вот Даугавпилс заслужил характеристику - "что ни день, то революция". На карикатуре изображены два памятника мэрам, один из которых валят. В свою очередь зеваки на скамейке обсуждают происходящее.



Напомним, что каждые 4 года в период муниципальных выборов внимание многих столичных СМИ приковано к нашему городу. И причина тому отнюдь не позитивная. В этот раз аналитики и журналисты ожидали от нашего города скандалов, громких разоблачений, арестов и даже убийства. "Развлечь" зрелищным пред- и послевыборным периодом наши депутаты столицу сумели, но до страшных крайностей, к счастью, не дошло.