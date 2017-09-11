Со 2 по 11 сентября в Афинах прошел Чемпионат Мира среди кадетов по борьбе. Единственной латвийской представительницей на этом спортивном форуме оказалась даугавпилчанка Екатерина Ермалёнок.

Борьбу за первенство Екатерина начала уже в 1/8 финала, когда боролась с украинкой Эдитой Чемердовской. После первого раунда счет был 0-6 в пользу соперницы, но наша спортсменка собралась и закончила бой уже в свою пользу – 9-6



Второй поединок был с чемпионкой среди кадетов - россиянкой Екатериной Михайловой, который наша Катя проиграла и далее уже боролась за бронзу. К сожалению, в борьбе с эквадоркой Ермаленок не удалось получить третье место. В результате – 5 место и это лучший результат наших борцов на ЧМ кадетов за последние 10 лет.