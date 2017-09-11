Согласно данным социологического опроса, проводимого по заказу Центрального статистического управления (ЦСУ) три наиболее часто называемые жителями больших латвийских городов проблемы - безработица, здравоохранение и состояние дорожной инфраструктуры.

Как сообщает ЦСУ, в опросе участвовало 4063 жителя Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Вентспилса в возрасте от 15 до 95 лет. Было предложено назвать три важнейшие проблемы из таких областей как безопасность, загрязнение воздуха, шум, общественный транспорт, услуги здравоохранения, образования и социальные услуги, безработица, жилищные условия и дорожная инфраструктура.



В итоге оказалось, что безработицу главной проблемой в своем городе назвали 91% жителей Даугавпилса, 90% — Резекне, 79% — Лиепаи, 77% — Вентспилса, 69% — Екабпилса, 65% — Юрмалы, 58% — Елгавы и 49% — Валмиеры.



В Даугавпилсе одной из главных проблем берзработицу назвали 99% молодых респондентов (в возрасте 15-30 лет).



Доступность услуг здравоохранения беспокоит 62% жителей Даугавпилса, 58% — Вентспилса, 56% — Екабпилса, 55% — Валмиеры, по 50% — Лиепаи и Резекне, 49% — Елгавы, 32% — Юрмалы.



Состояние дорожной инфраструктуры в городе в качестве одной из главных проблем назвали жители Елгавы (65%), Екабпилса (64%), Юрмалы (49%), Валмиеры (49%), Даугавпилса (42%), Лиепаи (42%) и Резекне (40%).



Высказать свое мнение о проблемах в городе отказались 19% жителей Юрмалы, 18% — Вентспилса, 14% — Валмиеры, 9% — Резекне, 7% — Екабпилса, 6% — Даугавпилса, 6% — Елгавы и 5% — Лиепаи.