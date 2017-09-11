Несмотря на отказ прошлого руководства думы выделить 260 тысяч евро на решение денежных проблем спидвейному клубу "Локомотив", руководство клуба подало новой власти повторный запрос на выделение 215 тысяч евро до конца сезона.

Как сообщил СМИ вице-президент спидвейного клуба "Локомотив" Анатолий Зиль, несмотря на то, что "Локомотив" завершил сезон в лиге Nice, впереди для клуба предстоят соревнования на чемпионате Европы, выступление на чемпионате мира для Евгения Костыгова и юниорские соревнования при условии, что спортсмены Даугавпилса пройдут в финалы, однако на участие в этих соревнования у клуба денег нет.



Напомним, некоторое время назад Дума выделила спидвейному клубу “Локомотив” 25 тысяч евро, а далее обязала клуб активнее работать со спонсорами и партнерами, чтобы решить свои финансовые проблемы.



Тот факт, что руководство клуба "Локомотив" после смены власти в городе подало повторный запрос на дополнительное финансирование в размере 215 тысяч евро, говорит о том, что политические перестановки и вхождение в коалицию «Латгальской партии» дают надежду руководству клуба все-таки решить вопрос в их пользу.