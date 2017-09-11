Предприятие Latvijas valsts ceļi сообщает, что удалось восстановить транспортное сообщение по всем 17 участкам государственных дорог в Латгальском регионе, размытым мощными ливнями и наводнением в августе. Сейчас подсчитываются затраты и на приведение дорожного полотна в прежний вид.

Возможность проезда еще не означает, будто на всех дорогах, где до возникновения ЧП имелся асфальт, он тоже уже восстановлен, рассказала в утреннем эфире LTV по телефону представитель предприятия Анна Кононова. В ряде мест дорожное покрытие временное – гравийное, и капитальный ремонт с укладкой асфальта еще впереди.



«Если погода нам позволит, если не будет низких температур и новых продолжительных ливней, то коллеги надеются заасфальтировать участки главной дороги Резекне – Карсава (где был настоящий водопад поперек дороги!), а также Виляка- Карсава уже в этом году. Но это очень зависит от погодных условий.



На отдельных участках еще будет необходима замена труб под дорогой», - отметила Кононова.



В приведение дорог в порядок уже сейчас вложено свыше 400 тыс. евро, но подсчеты Latvijas valsts ceļi показывают, что потребуется в общей сложности миллион евро. Предприятие несколько позднее определится с тем, хватит ли ему средств или придется обращаться за поддержкой из госбюджета.



«Более точные расчеты будут представлены к концу этой недели. Коллеги пока еще продолжают обследовать дороги, оказавшиеся на затопленных территориях. В том числе там, где их не приходилось перекрывать – проверяют трубы, не засорились ли, не сдвинулись ли, нет ли не замеченных ранее промоин под дорогой», - пояснила Кононова.



Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, после катастрофически мощных ливней в восточной части страны, размывших дороги и заливших поля и хутора, 29 августа правительство объявило режим чрезвычайного положения на 27 административных территориях – в Латгалии и Видземе. Но только для отрасли сельского хозяйства, а не пострадавшего региона в целом. Особое положение сохранится до 30 ноября.



Официальный режим ЧП позволит фермерам в упрощенном порядке оформить заявки на получение компенсаций и страховых возмещений в связи с ущербом, который понесли их хозяйства в последнюю декаду августа от паводка, вызванного мощными ливнями.



На этой неделе с соответствующим запросом в Минземледелия обратились руководители еще двух краевых администраций: Салас и Акнисте. Там, согласно полученным данным, ситуация не менее критическая. Уничтожены посадки зерновых и прочих культур, уборка урожая на залитых до сих пор полях невозможна. Оба края 5 сентября по решению правительства включили в список территорий, где действует режим ЧП.