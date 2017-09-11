Со следующего года налог на латвийские овощи, фрукты, ягоды и зелень снизится с 21% до 5%. Это предложение Министерства земледелия согласились поддержать партии правящей коалиции. Вопрос, который в этой связи волнует потребителя — изменятся ли в связи со снижением ставки конечные цены на продукты?

Говоря о снижении налоговой ставки на фрукты, овощи, ягоды и зелень, имеются ввиду лишь те из них, которые растут в Латвии.



О бананах и апельсинах в данном случае речь не идет.



В докладе Министерства земледелия сказано, что снижение НДС на вышеупомянутые продукты наиболее ощутят люди с низкими доходами, те, у кого на счету каждый цент. «Если картошка стоила 40 центов, то со следующего года будет стоить 38. Это не очень большая разница. Но вот, например, первые помидоры по 4-5-6 евро – там покупатель выиграет от 50 до 70 центов», — рассказывает представитель организации «Крестьянский Сейм» Мартиньш Тронс.



Тронс также добавляет, что снижение налоговой ставки позитивно не только для каждого потребителя в отдельности, но и для государства в целом. Деньги, которые покупатель сэкономит на налоге, он потратит на покупку других товаров и услуг.



«Мы выигрываем как покупатель 4-5 центов, но за счет этого может, купим больше мяса, больше одежды, может, машину купим. Люди так или иначе потратят эти деньги и государство рано или поздно свои налоги все равно получит», — говорит председатель «Крестьянского Сейма».



В Министерстве земледелия отмечают, что снижение поможет конкурентоспособности легального рынка. Не секрет, что в секторе торговли овощами и фруктами существует высокий уровень теневой экономики. Эксперты Министерства земледелия подсчитали, что снижение ставки НДС поможет снизить этот уровень на 20%.



Отметим, что даугавпилчане очень охотно покупают местные овощи на официальных городских рынках и стихийных. Однако скидка в несколько центов, вряд ли, окажется существенной для большинства горожан.