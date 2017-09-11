Несмотря на то, что конкурс на должность руководителя Даугавпилсского отделения Государственного агентства занятости уже давно завершен, его результаты до сих пор неизвестны. Тем не менее, один из городских новостных порталов, поспешил сообщить, что должность возглавит Юрате Корнутяк - с недавних пор бывший руководитель Отдела закупок Даугавпилсской думы, которая на днях подала заявление об уходе.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью ГАЗ, в распоряжении пресс-службы нет информации о том, кто возглавит биржу труда в Даугавпилсе. Как только победитель на вакантную должность будет известен, эта информация будет опубликована в издании "Latvijas Vēstnesis". На сегодняшний день никаких результатов по данному конкурсу в "Latvijas Vēstnesis" нет.



Как известно, на должность руководителя Даугавпилсского отделения Государственного агентства занятости также претендовал Петерис Дзалбе.



Кто займет вакантное кресло в структуре ГАЗ и будет решать вопросы безработицы станет известно из официальных источников уже в ближайшее время.



До объявления конкурса, отделением ГАЗ в Даугавпилсе руководил Валерий Кононов, который покинул свою должность, заняв кресло вице-мэра. Однако, как всем известно, в ходе переворота власти, заместители мэра В.Кононов и Л.Янковская свои должности потеряли.