Налоговая реформа предусматривает перенос налогового бремени на предприятия и освобождение от платежей владельцев этих предприятий. При отдельных условиях предприятиям после налоговой реформа придется платить меньше, чем сейчас, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

После долгой настойчивости предпринимателей политики этим летом согласились скопировать эстонский налоговый режим для предприятий. В Эстонии с 2000 года налоги собираются не тогда, когда у предприятия появляется прибыль, а тогда, когда ее выплачивают владельцам. Это означает, что оставшиеся у предприятия деньги налогом не облагают.



Передача De facto подсчитала, что предприятия, которые зарабатывают 100 000 евро и планируют выплать владельцам в виде дивидендов 50 000 евро, сейчас в виде налогов заплатят 20 000 евро. Владельцам на руки осталось бы 45 000.



Однако после реформы налог за те же самые условия составит 12,5 тыс. евро. Самим владельцам на руки останется 50 000 евро.



В новой модели нужно будет платить только подоходный налог предприятия в размере 20% от выплачиваемой части. Сейчас предприятиям кроме налога на прибыль в размере 15% приходится платить подоходный налог 10%. В дальнейшем такого не будет.



Однако в реальности подсчет налога на прибыль не так и прост. В Латвии предусмотрены налоговые скидки инвесторам. В таких случаях нынешняя модель выгоднее.



Минфин считает, что со временем плательщиков налогов станет только больше, так как новая модель предусматривает сбор налога с выплат, которые не связаны с хозяйственной деятельностью.



Что характерно для Эстонии, предприятия не всегда вкладывают заработанное обратно в производство, а просто держат деньги на банковских счетах.



В худшем случае предприятия одалживают деньги материнском предприятию, избегая уплат дивидендов. Принятые в Латвии перемены предусматривают запрет на необоснованно дешевые кредиты для связанных лиц.



Однако налоговые консультанты, опрошенные De facto, допускают, что появятся предприниматели, которые будут использовать преимущества новой системы, заработают денег и в один день опустошат счета и пропадут, не уплатив налоги.