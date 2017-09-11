Во второй раз в Даугавпилсе пройдёт красочный забег «Холи». На спортивный праздник приглашают всех желающих приятно провести время 24 сентября.

Краски, используемые в забеге, не вредны для здоровья и легко смываются с одежды. Несмотря на то, что в основе красок используется мука, окрашенная пищевыми красителями, организаторы не рекомендуют использовать её для выпечки.

Оплата за участие в забеге происходит в день соревнований на месте с 8.30. В цену билета входит одна упаковка красочного порошка, а также приятный сюрприз каждому участнику детского забега. Зарегистрироваться также можно заранее по электронному адресу - ej.uz/Holi2017.



Дистанции:

11.00 – 800 м - Детский забег (до 12 лет) – участие бесплатно

11.30 – 4 км – Семейная дистанция – плата 5 Евро



В этот же день Даугавпилс будет принимать участие в соревнованиях «Самый сильный город Латвии». Участникам будут предложены два варианта состязаний – жим штанги лежа с весом 50 кг и жим штанги лежа с весом 20 кг. Победителем будет считаться участник, сделавший наибольшее количество упражнений. Все попытки пойдут в общий зачёт города. Сейчас лидирует Бауска – 277 200 кг, на втором месте Екабпилс – 223 470 кг, замыкает тройку Валмиера – 212 560 кг.



В прошлом году первенствовала Валмиера с результатом – 266 650, следом шла Бауска – 255 440, а Даугавпилс стал третьим – 214 790.



В 2016 году Даугавпилс выиграл юношеский зачёт - 40 960 кг. На данный момент тройка лидеров в юношеском зачёте выглядит следующим образом: Апе – 36 280, Резекне – 34 540, Вентспилс – 32 500.