Разрабатывая государственный бюджет будущего года, политики правящей коалиции не планируют выдвигать новые предложения по ограничению больничных, а экономии средств по этой позиции предусмотрено достичь за счет использования системы электронного здравоохранения.

Ранее правительство приняло к сведению доклад Министерства благосостояния, в котором в качестве одной из возможностей предложено было не платить деньги за первые три дня больничного. Политики правящей коалиции и министр благосостояния Янис Рейрс оценили предложение отрицательно.



Премьер-министр Марис Кучинскис сказал, что единственной мерой в этой области будет введение системы электронного здравоохранения, которая может помочь сэкономить несколько миллионов евро.



Рейрс подчеркнул, что Минблаг не выдвигал предложения об ограничениях в оплате больничных, а лишь выполнил поручение правительства по анализу данной системы. Это была оценка ситуации, а не предложение изменить систему, сказал министр.