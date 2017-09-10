13 сентября в 18.00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (3-й этаж) состоится встреча с сертифицированным инструктором по гимнастике ЦиГун Лидией Рыбкиной.

Цигун – это древняя китайская оздоровительная система, направленная на укрепление здоровья и продления жизни. Систематически выполняя определенные упражнения, улучшается самочувствие и состояние здоровья человека. Практика ЦиГун настолько проста, что доступна каждому независимо от возраста.

Лидия Рыбкина преподает оздоровительную гимнастику уже несколько лет не только в Даугавпилсе, но и в других городах Латвии. Училась у доктора нетрадиционной медицины, преподавателя медицинской гимнастики ЦиГун, врача Игоря Кудрявцева (г. Рига). В 2016 году Лидия получила лицензию на преподавание программы «Цигун – дыхательная гимнастика».

В рамках встречи Лидия расскажет о китайской оздоровительной системе ЦиГун и предложит участникам встречи возможность попробовать действие гимнастики ЦиГун на свой организм.

Вход на мероприятие – свободный.