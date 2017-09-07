Как стало известно, за последние несколько дней в ряде структур самоуправления произошли кадровые изменения.

Во вторник, 5 сентября, мэр города Рихард Эйгим подписал заявление об уходе, поданное отстраненным от должности руководителем Муниципальной полиции Даугавпилса Владимиром Гудаковским. Покинул свою должность и временный исполняющий обязанности начальника Муниципальной полиции Каспарс Кикутс.



Заявление об уходе также написали заместитель руководителя Департамента развития Сабине Шнепсте, отвечающая за проекты развития, и руководитель Отдела закупок городской Думы Юрате Корнутяк.



Очевидно, что в ближайшее время будут определены процедуры назначения новых ответственных лиц на освободившиеся должности.