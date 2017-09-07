1 февраля этого года Даугавпилсская дума заключила договор на строительные работы 1-ой очереди с фирмой ‘’Lagron’’, которые подразумевают утепление фасада здания Даугавпилсского дворца культуры и спорта, в том числе работы по утеплению основания и крыши, восстановление системы вентиляции и установку энергоэффективного освещения.

Завершить работы планируется в феврале 2018 года, в ближайшее время будет заключен договор и начаты работы по благоустройству. Общая стоимость проекта составляет 2 747 763.45 евро.



Отметим однако, что работы, хоть и продолжаются, по заверению думы, но жители микрорайона Химия не часто наблюдают рабочих на данном объекте. Он скорее выглядит брошенным. Утеплитель, закрепленный на наружных стенах, уже не первую неделю мокнет под проливными дождями. Учитывая сроки, спешить строительной фирме некуда и незачем.



Добавим, что концертный зал Дворца культуры очень востребован. Он один из самых больших в Латвии и может вместить 1070 зрителей. Зал также получил сертификат соответствия, позволяющий проводить в нем мероприятия высочайшего уровня.