"В измученном дождями и наводнениями втором по величине городе Латвии Даугавпилсе в субботу новым мэром избран Рихард Эйгимс («Наша партия»), сменивший пробывшего на этом посту всего два месяца Андрея Элксниньша («Согласие»), - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге".

После выборов «Согласие» создало с «Нашей партией» казавшуюся стабильной коалицию большинства, оставив в оппозиции «Латгальскую партию» предыдущего мэра Яниса Лачплесиса. Элксниньш стал мэром, Эйгимс – вице-мэром, но что-то в тандеме Э&Э пошло не так: заискрило, задымило и взорвалось. Оба бэтмена разругались и поссорились. Эйгимс сообщил, что покидает коалицию, а Элксниньш – что вице-мэр утратил его доверие.



Может быть не поделили какие-то должности. Какие-то кадры «Нашей партии» не получили того, на что рассчитывали. Элксниньш мог оказаться не слишком склонным к компромиссам.



В версии Элксниньша вице-мэр активно лоббировал какую-то сделку с недвижимостью, а Элксниньш эту сомнительную бумажку не подписал.



В городе удивлялись, что Эйгимс так спокойно согласился быть в тени Элксниньша, вице-мэром – известно, что он живет по принципу «всё или ничего», привык быть лидером, вожаком, чемпионом, мэром. Поговаривали, что он не смирится и попробует оттолкнуть Элксниньша в сторону.



Так это и произошло. Удивляет только что очень уж быстро. У Эйгимса вышло романтическое возвращение. В свое время он уже был мэром города – даже дважды. В первый раз он пробыл мэром два года, а во второй раз, так же, как и сейчас Элксниньш, уже через пару месяцев получил удар в спину и был лишен кресла.



Однако это не только столкновение характеров местных политиков, но и отголоски игр на государственном уровне. «Латгальская партия» по сути сателлит «Единства», а Эйгимс, хоть и покинул Сейм, где был депутатом фракции СЗК, не порвал связи с товарищами по партии. То, что он шел на выборы от «Нашей партии», объясняется тем, что ему не по пути с некоторыми «зелеными крестьянами» в Даугавпилсе, а с высоким руководством партии СЗК он в друзьях.



Господа в правительстве и Сейме собираются выделить немалые деньги на развитие Латгалии – где-то 100 миллионов или примерно столько. Понятен их вопрос: «Зачем кормить Согласие?» Скорее всего, «Единство» обратилось к СЗК с примерно такими словами:



«Там, в Даугавпилсе, «Согласие» прогоняет с должностей наших и ставит своих. Не можете ли вы, наши дорогие партнеры по коалиции, подтолкнуть Эйгимса, чтобы он сверг Элксниньша?» Логично же?



К тому же Элксниньш перед выборами обещал создать муниципальные аптеки. Это очень не понравилось лобби фармацевтического бизнеса, которому не нужно, чтобы самоуправления стали лишним конкурентом. Это лобби не хочет потерять ни цента и готово выцарапать глаза не только Элксниньшу, но и мэру Риги Нилу Ушакову, если он осмелится думать о муниципальных аптеках.



Эту игру престолов не понимает большая часть даугавпилсчан, которые ждали от Элксниньша обещанные им перемены. Внеочередное заседание думы пришлось проводить в конференц-зале, который был битком набит преимущественно его сторонниками.



В промежуток между началом конфликта и голосованием за нового мэра «Согласие» за кулисами активно работало, чтобы перетянуть ряд депутатов «Нашей партии» и «Латгальской партии» в поддержку Элксниньшу, который надеялся на «радужную» или «антикоррупционную» коалицию. Но чуда не случилось – в конце концов голосование было 10:5 в пользу Эйгимса. Теперь «Согласие» оказалось в оппозиции, а коалицию создают «Наша партия» и «Латгальская партия».



Стабильна ли эта коалиция? Кто знает. В ходе предвыборной кампании обе эти партии яростно враждовали – Эйгимс обвинял Лачплесиса в неумелом управлении и коррумпированной среде в городе. В любом случае, с «Согласием» у него было больше общего.



А теперь недавним врагам надо как-то уживаться. «Согласие» теперь будет смотреть, в какой момент конкуренты сцепятся, чтобы можно было подлить масла в огонь и, возможно, снова быть на коне.



С хозяйственной деятельностью в Даугавпилсе все довольно грустно – жители продолжают покидать город, хорошо оплачиваемых рабочих мест мало, из-за геополитических событий замечательное местонахождение города нельзя полноценно использовать, инвестиций нет.



Есть похоронные бюро и парикмахерские, как в уездном городе N в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова. Есть, правда, и яркие места – центр Марка Ротко в Даугавпилской крепости, университет, школа искусства и дизайна «Saule» и еще кое-что туристическое и культурное, но в целом так или иначе город переживает не лучшие времена. Став главой самоуправления, Эйгимс взвалил на себя большую политическую ответственность, потому что теперь даугавпилчане ждут от него чудесного преобразования города".