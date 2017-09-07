C 1 октября в Даугавпилсе начнет оказывать услугу по вывозу мусора новый оператор - компания AADSO (SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”).
При оказании услуги фирма будет применять тариф в размере 7 евро за 1 кубический метр (без PVN 21%). Данная стоимость будет в силе с 1 октября по 31 декабря 2017 года, т.е. до того момента, пока не вступили в силу изменения в законе о природных ресурсах в налоговой ставке и тарифе, утвержденном Регулятором общественных услуг.
Компания AADSO призывает жителей своевременно заполнить анкету договора на вывоз мусора. Сделать этом можно следующим образом: придя лично в AADSO в абонентский отдел (ул. Славу,6 в Даугавпилсе) и заполнить анкету там; заполнить анкету и прислать ее по почте на адрес: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV – 5404; либо заполнить анкету и прислать ее по электронной почте на адрес aadso.ligumi@inbox.lv
В период с 4 сентября по 30 октября жителей будут принимать в рабочие ни с 8.00.
Понедельник: 8.00-18.00.
Вторник: 8.00 – 19.00 ;
Среда: 8.00 – 19.00 ;
Четверг: 8.00 – 17.00 ;
Пятница: 8.00 – 15.00 .
В случае вопросов можно обращаться в компанию AADSO по телефонам: 65449033, 65449032, 29636728 va или по электронной почте: aadso.ligumi@inbox.lv.
Компания AADSO призывает жителей своевременно заполнить анкету договора на вывоз мусора. Сделать этом можно следующим образом: придя лично в AADSO в абонентский отдел (ул. Славу,6 в Даугавпилсе) и заполнить анкету там; заполнить анкету и прислать ее по почте на адрес: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV – 5404; либо заполнить анкету и прислать ее по электронной почте на адрес aadso.ligumi@inbox.lv
В период с 4 сентября по 30 октября жителей будут принимать в рабочие ни с 8.00.
Понедельник: 8.00-18.00.
Вторник: 8.00 – 19.00 ;
Среда: 8.00 – 19.00 ;
Четверг: 8.00 – 17.00 ;
Пятница: 8.00 – 15.00 .
В случае вопросов можно обращаться в компанию AADSO по телефонам: 65449033, 65449032, 29636728 va или по электронной почте: aadso.ligumi@inbox.lv.
Демагоги сраные.
Демагоги сраные.
Было 4,28 евро с Пвн .
Стоимость 1 м3 стало 7,00 евро + Пвн ( 8,47 евро)
в месяц получается 0,24 м3 х 2 раза в месяц - 4,07 евро с Пвн
станет дешевле на 2,52 евро в год
Контейнера дадут свои( платить не надо , только заказать) , только 0,24 м3( 0,12 м3 нет)
Если есть свои 0,12 м3 то можно у них не заказывать.
Тогда можно вывозить 2 раза в месяц по 0,12 м3
Соответственно в месяц будет 2,035 с Пвн
В год - 24,42 евро с Пвн
Только что разговаривал с абонентским отделом .
Поэтому не надо ляля
Было 4,28 евро с Пвн .
Стоимость 1 м3 стало 7,00 евро + Пвн ( 8,47 евро)
в месяц получается 0,24 м3 х 2 раза в месяц - 4,07 евро с Пвн
станет дешевле на 2,52 евро в год
Контейнера дадут свои( платить не надо , только заказать) , только 0,24 м3( 0,12 м3 нет)
Если есть свои 0,12 м3 то можно у них не заказывать.
Тогда можно вывозить 2 раза в месяц по 0,12 м3
Соответственно в месяц будет 2,035 с Пвн
В год - 24,42 евро с Пвн
Только что разговаривал с абонентским отделом .
Поэтому не надо ляля
Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra
(Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
tonna)
25,00 Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
35,00 Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim
43,00 Likme laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
50,00 Likme no 2020.gada 1.janvāra.....
Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra
(Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
tonna)
25,00 Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
35,00 Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim
43,00 Likme laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
50,00 Likme no 2020.gada 1.janvāra.....
в договоре ( этого нет) - цитирую :
AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu 7,00 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 sadzīves atkritumu un šī maksa būs spēkā no 01.10.2017. līdz 31.12.2017. jeb līdz tam brīdim, kamēr nav stājušās spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.
в договоре ( этого нет) - цитирую :
AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu 7,00 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 sadzīves atkritumu un šī maksa būs spēkā no 01.10.2017. līdz 31.12.2017. jeb līdz tam brīdim, kamēr nav stājušās spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.
Было 4,28 евро с Пвн .
Стоимость 1 м3 стало 7,00 евро + Пвн ( 8,47 евро)
в месяц получается 0,24 м3 х 2 раза в месяц - 4,07 евро с Пвн
станет дешевле на 2,52 евро в год
Контейнера дадут свои( платить не надо , только заказать) , только 0,24 м3( 0,12 м3 нет)
Если есть свои 0,12 м3 то можно у них не заказывать.
Тогда можно вывозить 2 раза в месяц по 0,12 м3
Соответственно в месяц будет 2,035 с Пвн
В год - 24,42 евро с Пвн
Только что разговаривал с абонентским отделом .
Поэтому не надо ляля
Или за меня пойдешь заключишь?
Согласосы-дерьмососы.
Или за меня пойдешь заключишь?
Согласосы-дерьмососы.
я констатирую факты , поэтому за урода должны извиниться .
Политика мне по барабану .