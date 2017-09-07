В последнюю неделю события на политической арене Даугавпилса меняются день ото дня. Ситуация не оставляет равнодушной как самих политиков, так и простых жителей города, чья судьба зависит от власти в городе.

Оценивают сейчас обстановку в Даугавпилсе и столичные аналитики, и политологи, и эксперты. Однако, наибольший интерес вызывает мнение людей, которые оказались в гуще событий, наблюдают за ситуацией изнутри и являются её участниками.



Именно поэтому с просьбой дать свою оценку политическим событиям в городе редакция портала Nasha.lv обратилась к депутату Даугавпилсской думы от партии «Согласие», оценщику недвижимости компании «Latio» Михаилу Лавренову.



- Михаил, каково Ваше мнение о сложившейся ситуации?



- Всем понятно, что произошло в думе и хорошо, что это случилось раньше, чем позже. Город сегодня погрузился в небывалый доселе политический кризис, депрессию и не только потому, что городом фактически управляет партия, которая набрала наименьшее количество голосов, но и в большей степени потому, что обе партии, создавшие нынешнюю коалицию, будем говорить открыто, предали своих избирателей. Выйдете на улицы, поговорите с людьми в магазинах, на предприятиях, в транспорте – буквально все подавлены, опустошены, обмануты. И ни для кого не секрет, что большая часть избирателей тех двух партий, будь сегодня выборы, проголосовали бы за нас. В то же время, огромное количество молодёжи – наших избирателей, тоже пребывают в смятении, ведь они так надеялись на перемены к лучшему, но видит Бог, не мы тому виной. Полагаю, что при существующем раскладе, ситуация в нынешней коалиции и в городе будет ухудшаться с каждым днём.



- Что все-таки привело к расколу в Думе? Можно ли расценивать этот переворот как политический сговор Эйгима и Лачплесиса, или со стороны Элксниньша были все-таки допущены определенные ошибки?



- Возможно, нам следовало более тесно общаться и активнее работать с теми тремя депутатами, из-за которых произошел распад коалиции — это можно расценивать как ошибку, но никаких других ошибок ни со стороны команды, ни со стороны Андрея Элксниньша в роли мэра я не видел. При этом, надо понимать, что все три члена «MŪSU PARTIJA», как ни парадоксально, имеют к ней довольно опосредованное отношение.



- В чем, на Ваш взгляд, истинная причина отставки Андрея Элксниньша, ведь никто до сегодняшнего дня не получил ответа от новой коалиции в чём выражалось недоверие мэру?



- Причины объединения двух непримиримых врагов Эйгима и Лачплесиса лежат на поверхности. Каждый из них путем создания этого тандема решает свои личные вопросы и следует своим персональным интересам. Про других я говорить не буду, так как для этого у меня нет оснований. Со своей стороны, я никого не осуждаю, так как никогда не был ни в статусе, ни в положении бывшего вице-мэра и нынешних вице-мэров и не знаю, как я бы поступил на их месте.



- Как вы оцениваете работу Андрея Элксниньша и вашей команды?



- Я видел много разных градоначальников, и могу сказать, что мэра уровня Андрея Элксниньша наш город, по всей видимости, ещё не заслужил. Чем-то мы, судя по всему, прогневили Бога. Настолько ответственного и компетентного практически во всех сферах человека, как Андрей Элксниньш в должности мэра Даугавпилса ещё не было и вряд ли когда-то будет, более того, таких людей я никогда ранее не встречал в своей жизни. Также сильны и профессиональны каждый в своём деле – Валерий, Марьяна и Анатолий. Неправда то, что пытаются внушить всем наши политические оппоненты, что Согласие во главе с Андреем ничего не сделало. Я видел как работали мэр и его заместители Валерий Кононов и Ливия Янковская — эта была работа с полной самоотдачей, по 14-15 часов в день. И даже несмотря на то, что у нас было всего два месяца, часть времени из которых мы перенимали дела и вникали в курс этих дел, то, фактически и за этот короткий период было сделано достаточно много полезного для города. Поэтому, мое мнение таково – наши политические партнёры, привыкшие к власти, просто-напросто испугались такой активности со стороны Андрея и всей нашей команды. Они побоялись, что на фоне такой открытой, прозрачной и продуктивной работы «Согласия» более никогда не смогут удерживать свой авторитет у жителей Даугавпилса.



- И всё-таки этот политический раунд вы проиграли...



- Мы (команда «Согласия») в этой ситуации получили настолько мощную поддержку горожан, что абсолютно не считаем себя проигравшими. На фоне двух партий, которые предали своих избирателей, мы остались верны своим принципам и это сделало нас лишь сильнее. Иногда надо отступить и проиграть бой, чтобы выиграть войну. То, как мы «уходили», город запомнит на долгие годы. И знаете, мне недавно исполнилось сорок лет, на данном жизненном этапе для меня гораздо важнее жить в согласии со своей совестью, нежели получить какие-то материальные блага. Сейчас ко мне на улицах подходят незнакомые люди, выражают слова поддержки и благодарности. Мне, попросту, не стыдно ходить по родному городу. Поверьте, это для меня гораздо важнее, чем получать высокую зарплату, но бегать при этом через чёрный ход и опускать глаза.



- У вас есть два месяца опыта работы в позиции, теперь вам придется работать в оппозиции. Как видите эту работу для себя?



- Одна часть моей работы — это работа в трёх комиссиях (по налоговым льготам, по приватизации и отчуждению имущества и жилищная), где я могу применить весь свой многолетний опыт в практическом решении вопросов. Это работа по оценке недвижимости, по управлению, продаже и реализации имущества. Эта работа абсолютно не политическая, а чисто хозяйственная, что мне больше всего и нравится. Скорее всего, в этих комиссиях я и останусь работать. Более того, со мной там работают мои коллеги-оценщики – Янис Гирдюк и Янис Островский, также Алексей Николаев, так что мы понимаем друг друга с полуслова и работаем сообща. Кстати, такого профессионального состава приватизационной комиссии ранее никогда не было.

Вторая часть – это работа в комитетах Имущества, Жилищном и Хозяйственном, то есть в той сфере, где прекрасно разбираюсь и ориентируюсь. Добавлю, что я сам более месяца назад написал заявление с просьбой исключить меня из состава комитетов Финансового и Образования, чтобы сосредоточиться на работе в той сфере, где я более компетентен.



- Находясь в оппозиции, будет ли у вас возможность реализовать пункты предвыборной программы «Согласия», с которой вы шли на выборы?



- Я думаю, что переход в оппозицию существенно осложнит эту задачу, потому что все вопросы реализации предвыборной программы надо решать в контексте. Например, вопросы Жилищного комитета сложно решать отстраненно без представительства в Социальном комитете, и так далее. Нужно понимать, что всё в работе думы взаимосвязано. Тем не менее, я готов делиться своими знаниями и опытом на благо города и горожан.



- Михаил, вы человек в политике абсолютно новый. До того как вы стали депутатом, вы представляли эту работу именно такой, как вы её увидели или было все-таки какое-то другое представление? Для вас ожидания совпали с реальностью?



- Да, действительно, я новичок в политике. Хочу напомнить, что я вступил в партию и начал свою предвыборную компанию практически за месяц до выборов. Поскольку вся моя прежняя работа более 15 лет заключалась в работе с людьми и была связана с коммуникацией, ничего кардинально нового для меня в работе в Думе не было — это тоже такая же работа с людьми. Да, есть свои нюансы — например, в бизнесе не приняты такие грубые приемы как те, которые произошли в коалиции. Конечно, и в бизнесе бывает всякое, но, всё-таки, в политике методы решения вопросов зачастую запредельны для понимания. Тем не менее, я ничему сильно не удивляюсь и стараюсь относиться к этой ситуации спокойно. В конце-концов надо из всего извлекать положительные моменты. Для себя я вижу пользу в том, что смогу, наконец-то, больше времени уделять семье, детям и своим любимым занятиям – спорту, охоте, книгам. Кстати, в последнее время читаю литературу исключительно на латышском языке, чтобы совершенствовать свои знания. Сейчас перечитываю произведения Вилиса Лациса – Семья Зитаров, Сын рыбака, Бескрылые птицы, до этого читал Ремарка. Так что жизнь ни в коем случае не должна замыкаться на политике.



- Как оцениваете внутреннее настроение команды — боевой дух не пропал после этой ситуации?



- Главное, что я хочу сказать — мы все профессионалы своего дела, и, на мой взгляд, настолько сильной команды у «Согласия» в Даугавпилсе еще не было. Поэтому мы не сдаемся, не падаем духом и эта ситуация для нас, по крайней мере в ближайшей перспективе, безусловно, выигрышная.