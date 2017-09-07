По данным предприятия Daugavpils siltumtīkli долг жителей Даугавпилса за тепло на 1 августа составил 3 396 510 евро. Эта сумма существенно превышает долг жителей Риги перед своим предприятием по оказанию услуг теплоснабжения.

Администрация предприятия Daugavpils siltumtīkli призывает горожан до начала отопительного сезона оплатить долги за тепло, не оплачивая при этом штрафные санкции.



Отметим, что на данный момент рыночная стоимость газа для предприятия Daugavpils siltumtīkli оставляет 184,97 евро за тысячу кубометров.