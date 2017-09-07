В пятницу, 1 сентября 2017 года, в Латгальской Центральной библиотеке прошел литературный форум "Книга живет ...", приуроченный к 500-летию белорусского книгопечатания и Дня белорусской письменности. Данным мероприятием даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) открыл новый творческий сезон. На вечере можно было ознакомиться с изданиями о Франциске Скорине и новыми книгами из библиотеки ЦБК, послушать стихи даугавпилсских поэтов и музыкальные выступления.

Не случайно литературный форум, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания, состоялся в День знаний и День белорусской письменности. В этот же день в Беларуси начались главные празднования этого исторического события - в древнем Полоцке, родном городе Франциска Скорины.



На вечере очень много говорили о просветителе Франциске Скорине (1490-1551). Ведь 6 августа 1517 года в Праге вышел "Псалтырь" - первая печатная белорусский книга. Ее издал Франциск Скорина - белорусский и восточнославянский первопечатник, философ, просветитель, гуманист, писатель, переводчик, издатель, медик, ученый эпохи Возрождения. 500-летие белорусского книгопечатания внесено в календарь памятных дат ЮНЕСКО и широко отмечается мировой общественностью.



С 500-летием белорусского книгопечатания, с Днем белорусской письменности, которая имеет многовековые традиции, с Днем знаний и с открытием творческого сезона Центр белорусской культуры и всех гостей пришли поздравить заместитель руководителя даугавпилсского Управления культуры Вита Вилевко, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов, заместитель директора Латгальской Центральной библиотеки Дзидра Ступане, известные даугавпилсские поэты и барды.



Руководитель ЦБК Жанна Романовская, принимая в подарок от Генерального консула РБ в Даугавпилсе В.Климова ценную книгу Анатолия Титова «Дорогами Франциска Скорины», отметила неоценимую значимость слова и книги в жизни человека и прочла стихотворение «Молитва Скорины» белоруского поэта, журналиста и переводчика Сергея Понизника, награжденного латвийским орденом Трех звезд и белорусской медалью Франциска Скорины.



Главным гостем литературного форума стал библиофил, писатель и издатель Михаил Козловский. Он живет в Молодечно (Беларусь), много лет исследует родной край, издает историко-культурный журнал и при этом фундаментально интересуется белорусскими «следами» в Латгалии и Латвии. М. Козловский презентовал новую книгу «Кривицкие руны-2», продолжая предыдущую «Кривицкие руны-1», вышедшую в свет 14 лет назад и созданную совместно с С.Понизником. В «Кривицких рунах-2» собрана проза и поэзия белорусских литераторов Латвии в период Первой республики – с 1918 по 1940 годы.



Многочисленные гости заслушались увлекательнейшим рассказом М.Козловского, который прозвучал на отличном литературном белорусском языке. Главное жизненное кредо писателя состоит в том, что человек должен жить памятью о богатом прошлом своего народа; что книга формирует личность - это багаж, который всегда с человеком и составляет с ним единое целое. М.Козловский порадовался за ту большую работу, которую проводит Центр белорусской культуры в деле сохранения и популяризации творческого наследия и белорусской культуры, и подарил библиотеке ЦБК несколько замечательных книг: “Кривицкие руны-2”, сборник стихов авторов Молодечно, пьесы Ивана Козела “Над волнами Серебрянки”.



Ведущая вечера методист ЦБК Мария Пометько отметила, что Даугавпилс недаром называют городом поэтов. Поэтическое слово необходимо для человеческой души. Без него в жизни не хватало бы чего-то интересного и необычного. И дала старт поэтическому марафону, в котором поэты, барды и художники рассуждали о силе слова, читали свои стихи и пели песни. В поэтическом марафоне приняли участие Евгения Гуляева, Станислав Володько, Фаина Осина, Павел Плотников, Анастасия Сазанкова, Зенон Воеводский, Татьяна Рускуле, Мария Сафронова, Екатерина Андреева, Станислав Янушкевич; а Анатолий Галлер, Сергей Соловьев и Виталий Михайловский дополнительно к стихам исполнили свои и авторские песни.

В качестве музыкального фона в начале и в конце вечера очень гармонично прозвучали белорусские песни в исполнении вокального ансамбля сеньоров «Спадчына»; а организаторами мероприятия выступили Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Латгальской Центральной библиотекой.



Книжная выставка, посвященная Франциску Скорине, будет открыта в даугавпилсском Центре белорусской культуры весь сентябрь. Приглашаем посетить нашу выставку по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68, ЦБК, с 9.00 до 17.00.