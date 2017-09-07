В субботу, 9 сентября, в Даугавпилсской крепости состоится ежегодное мероприятие, организованное в рамках Дней Европейского культурного наследия. В этом году тема мероприятия - это места исторических событий, поэтому особое внимание будет уделено памятнику, установленному солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка 14 ноября 1924 года, погибшим в борьбе за независимость Латвии.

Данная тема очень актуальна, так как планируется восстановить исторический облик памятника к столетию Латвии.

В 13.00 возле Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости (Ул. Николая, 5) состоится тематическая экскурсия «Я всего лишь солдат…», посвященная периоду времени, когда в крепости с 1920 по 1940 год находились полки Земгальской дивизии Латвийской армии. Экскурсия пройдет бесплатно на латышском и русском языке.

В 14.30 на Николаевском мосту пройдет викторина о услышанном во время экскурсии, а также пройдут различные конкурсы, во время которых появится возможность получить призы.

В 15.00 на Николаевском мосту состоится дефиле моды 20-х – 30-х годов 20 века. Посетители смогут наблюдать за демонстрацией нарядов того времени и услышать рассказы о тенденциях моды 30-х годов.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.