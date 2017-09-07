3 сентября вечером Даугавпилсская муниципальная полиция получила информацию о том, что на одной из городских автобусных остановок находится женщина в инвалидной коляске, которой необходима помощь. Прибывшим на место полицейским она рассказал, что не может больше попасть домой.

Сотрудники муниципальной полиции помогли женщине добраться до дома и передали ее родственникам.



Полиция самоуправления призывает жителей, если они стали свидетелями подобных ситуаций, и кому-то необходимо оказать помощь, обращаться к ним по круглосуточному телефону в дежурную часть: 654-21-500 .