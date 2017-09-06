На портале общественных инициатив Manabalss.lv ведется сбор подписей за право избирателей отзывать депутатов из Сейма, Европейского Парламента и самоуправлений, а также временно приостанавливать полномочия тех депутатов, против которых возбуждены уголовные дела.

Как указывается в документе, данная инициатива важна в случаях, когда депутаты нарушают свои обещания, не исполняют обещанное, ведут антигосударственную деятельность или своей деятельностью и уголовными делами, возбужденными против них, продолжают уничтожать престиж государства.



На данный момент собрано 9 122 подписей, осталось собрать всего 878.