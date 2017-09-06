Министерство земледелия Латвии просит выделить из средств на непредвиденные расходы 41 тысячу евро на ликвидацию последствий вызванных ливнями повреждений мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, свидетельствует проект распоряжения, заявленный на рассмотрение на совещании госсекретарей министерств.

Как поясняет Минземледелия, на основании закона о мелиорации ГООО "Недвижимость Министерства земледелия" с 1 января 2008 года обеспечивает делегированные государством функции — эксплуатацию и содержание мелиоративного кадастра, государственных мелиоративных систем, защитных дамб и водостоков.



С 2009 года ГООО "Недвижимость Министерства земледелия" обеспечивает также работы по эксплуатации и содержанию инженерно-технических сооружений водохранилищ Рижской ГЭС, восьми насосных станций, 8,4 км защитных дамб и 10,8 км дренажных систем.



Выделенного на содержание государственных мелиоративных систем финансирования недостаточно, тем более с учетом вызванных ливнями аварийных ситуаций, которые необходимо устранить в срочном порядке, поясняет Минземледелия.