9 сентября 2017 года в 11.30 у Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ул.Ригас,8) состоится открытие выставки «Почта в Даугавпилсе».

Выставка посвящена истории почты и развитию почты в Даугавпилсе в период со 2-й половины 18 века до конца 20 века. На выставке можно будет увидеть здания почты Даугавпилса различных времен (самый примечательный объект – комплекс зданий почтового тракта Петербург – Варшава), представится так же и уникальная возможность увидеть связанные с Даугавпилсом (Динабургом, Двинском) почтовые открытки, марки, штемпели и прочие материалы, связанные с деятельностью почты.



С 16 сентября выставка будет находиться на улице Ригас (напротив собора Св.Петра).



Выставку подготовил Даугавпилсский краеведческий и художественный музей в сотрудничестве с Департаментом городского планирования и строительства Даугавпилсской городской думы.



16 сентября в 19.00 на участке ул.Ригас от ул.Циетокшня до ул. Стацияс пройдет праздник улицы Ригас в Даугавпилсе, во время которого о почте будут рассказывать на языке искусства: будут проходить выставки, мастер-классы, а также танцевальные, кино, театральные и музыкальные представления и многое другое.