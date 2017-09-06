Комментируя ситуацию политических перестановок в Даугавпилсе консультант мэра по правовым вопросам Дзинтра Николаенко сказала следующее:

- Я лично против любых революций. Нужно работать и доказать всем, что мы способны на продуктивные действия. Нужно понимать, что у нас один город, одно время и другого у нас не будет. Люди в отчаянии от таких событий, которые происходят в Даугавпилсе, город в прострации. С людьми так поступать нельзя.



О сотрудничестве Янковской и Эйгима

- Ливия Янковская дала Эйгиму и его команде свою партию, взяла этих людей в свой список на выборы, а они даже не соизволили ее предупредить, с ней поговорить. Что об этом можно сказать?...



Голосование Янковской ПРОТИВ снятия мэра Элксниньша

- Я считаю, что Ливия поступила правильно. Она работала в этой команде, у нее не было никаких претензий к работе. Она выразила свою личную и гражданскую позицию.



Голосование Янковской ЗА мэра Эйгима

- Ливия Янковская поступила очень мудро, проголосовав за Рихарда в мэры. Все-таки он шел в ее команде и он должен иметь возможность выполнить те обещания, которые они вместе дали избирателям, идя на выборы от партии "MŪSU PARTIJA".



Голосование Эйгима ЗА лишение Янковской должности вице-мэра

- Я не считаю это предательством. Я считаю это политической близорукостью Эйгима.



Долго ли Эйгим удержится в должности мэра, сотрудничая с Лачплесисом?

- Я знаю г-на Лачплесиса очень-очень много лет. Он - политическая акула. Я не верю в дружбу между политиками. Считаю, что это первый шаг Лачплесиса в большой шахматной игре. А сколько продержится Рихард на должности мэра я не могу прогнозировать.



О планах работать с новым мэром в качестве советника

- Все зависит от мэра. Если эта должность будет сохранена г-ном Эйгимом, я буду с ним работать. Должен быть человек, который способен потушить возникающие конфликтные ситуации, а их будет очень много. У меня есть политический и юридический опыт, поэтому я считаю, что я могла бы быть катализатором, который сможет уменьшить ту пену, которая может закипеть. Это как газ - нужна только спичка.